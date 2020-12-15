С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антигены к коронавирусу

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил на пресс-конференции после заседания правительства, что каждый день пройти тесты смогут до 60 тысяч человек. Интерес к антигенным тестам проявили более 40% населения. Тест будет бесплатным, расходы оплатят страховые компании. Записаться на тесты можно, заполнив и отправив специальную заявку на сайте министерства здравоохранения.
«Отрицательный результат теста на антиген означает, что вы не заразны на момент сдачи теста, но не исключает, что вы можете заразиться в последующие дни», — предупредила Ражова.
Поэтому рекомендуется проходить тест несколько раз и в то же время соблюдать противоэпидемические правила (ношение медицинских масок, соблюдение дистанции, мытье или дезинфекция рук).
На сегодняшний день в Чешской Республике проведено более 350 тысяч тестов на антигены, в результате которых выявлено 10 тысяч случаев инфицирования. Тестирование проходило в обязательном порядке в социальных учреждениях и на добровольной основе среди учителей.
Результат теста известен примерно через 20 минут. Положительный результат у людей с симптомами считается подтвержденной инфекцией, у людей без симптомов он должен быть подтвержден тестом ПЦР.
Источник: irozhlas.cz