С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антигены к коронавирусу

Добровольное тестирование на антиген на covid-19 начнется в Чехии в среду, 16 декабря. Об этом ообщила журналистам заместитель министра здравоохранения, главный гигиенист Ярмила Ражова. На данный момент на тесты зарегистрировалось более 18000 человек.

Фото: Michaela Danelová

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил на пресс-конференции после заседания правительства, что каждый день пройти тесты смогут до 60 тысяч человек. Интерес к антигенным тестам проявили более 40% населения. Тест будет бесплатным, расходы оплатят страховые компании. Записаться на тесты можно, заполнив и отправив специальную заявку на сайте министерства здравоохранения.

«Отрицательный результат теста на антиген означает, что вы не заразны на момент сдачи теста, но не исключает, что вы можете заразиться в последующие дни», — предупредила Ражова.

Поэтому рекомендуется проходить тест несколько раз и в то же время соблюдать противоэпидемические правила (ношение медицинских масок, соблюдение дистанции, мытье или дезинфекция рук).



На сегодняшний день в Чешской Республике проведено более 350 тысяч тестов на антигены, в результате которых выявлено 10 тысяч случаев инфицирования. Тестирование проходило в обязательном порядке в социальных учреждениях и на добровольной основе среди учителей.

Результат теста известен примерно через 20 минут. Положительный результат у людей с симптомами считается подтвержденной инфекцией, у людей без симптомов он должен быть подтвержден тестом ПЦР.

Источник: irozhlas.cz