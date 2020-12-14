Школьные каникулы начнутся после 18 декабря

Министерство образования Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации решило продлить рождественские каникулы во всех школах. Последним учебным днем станет пятница, 18 декабря, а не вторник, 22 декабря, как планировалось ранее.

Увеличение каникул на два рабочих дня поможет сократить контакты и замедлить развитие эпидемии, полагают в правительстве. За эти дни родители детей младше 10 лет смогут получить пособие по уходу за ребенком, как в период закрытия школ, сообщил в Twitter министр образования Роберт Плага.

Многие директора уже использовали пятидневный отпуск, который работники школы могут получить в течение учебного года с сентября, поэтому министру образования пришлось принять централизованное решение по всем школам.

Похожая ситуация была накануне государственных праздников 28 октября и 17 ноября, когда контакты между учителями, учениками и студентами были сокращены из-за продления каникул.

Источник: twitter.com