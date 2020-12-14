Население Чехии превысило 10,7 млн человек

За девять месяцев этого года население Чехии увеличилось на 13,9 тысячи — до 10,71 млн человек. Рост был почти на 60% ниже, чем в прошлом году. За три квартала 2020 года в республике умерло 85 тысяч человек — на 1000 больше, чем годом ранее.

Фото: Vit Šimánek

Рост населения произошел за счет приезжих из-за границы, свидетельствуют данные, опубликованные Чешским статистическим управлением (ČSÚ).



В то время как в первом и втором кварталах количество смертей было примерно одинаковым в годовом исчислении, в третьем квартале статистика зафиксировала на 4% больше смертей, чем в прошлом году. Основной причиной стало увеличение числа умерших в сентябре по сравнению с прошлым годом на 8%. ČSÚ не называет причин увеличения смертности, но, вероятно, этому способствовала эпидемия covid-19. Согласно статистике Минздрава, 9600 человек с подтвержденным коронавирусом умерли с начала эпидемии в марте этого года. «Несмотря на то, что covid-19 является основной причиной повышенной смертности в Чешской Республике, данные за октябрь также показывают рост смертности по причинам, отличным от covid-19», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны.

Последствия эпидемии коронавируса, вероятно, будут более выражены в демографической статистике за последний квартале. Еженедельная статистика показывает, что за пять недель с 28 сентября по 1 ноября этого года в Чешской Республике погибло 15 626 человек. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Статистические данные за ноябрьские недели пока не опубликованы.

Увеличение населения за три квартала этого года произошло за счет иммиграции, без которой население Чешской Республики сократилось бы почти на 1700 человек. За счет иностранцев население увеличилось почти на 15 600 человек. По сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года это примерно вдвое меньше.

В этом году большая часть людей иммигрировала в Чехию из Украины, второе место занимают словаки, третье — россияне. Напротив, количество британцев, поляков и немцев, проживающих в Чехии, уменьшилось.

Источник: ceskenoviny.cz