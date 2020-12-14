С 16 декабря Германия закроет большинство магазинов и школы

Германия значительно ужесточит противоэпидемические меры, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса. Канцлер Ангела Меркель сообщила, что с 16 декабря по 10 января будут закрыты магазины (кроме тех, которые продают необходимые для дома товары и продукты), а также учебные заведения и детские сады.

Фото: ČTK

До сих пор Германия находилась в условиях так называемой частичной изоляции: рестораны были закрыты, но магазины и школы открыты. Меркель заявила в воскресенье, что нынешние меры не замедлили пандемию, поэтому необходимы дополнительные меры для сокращения контактов между людьми.

Школьники и дети, посещающие детские сады, будут дома 3,5 недели — с 16 декабря по 10 января. Среди других объявленных мер — запрет на массовые гуляния в период рождественских и новогодних праздников. Кроме того, федеральное правительство согласовало с региональными властями, что продажа фейерверков будет полностью запрещена в Германии перед Новым годом. Продажа алкоголя в общественных местах также запрещена с 16 декабря по 10 января.



Меркель заявила, что работодатели должны предоставить сотрудникам возможность работать из дома. Правительство готовит дополнительную программу финансовой помощи пострадавшим компаниям. С января лимит максимально возможной поддержки отдельных компаний, прямо или косвенно затронутых мерами по борьбе с эпидемией, будет увеличен с нынешних 200 тысяч до 500 тысяч евро (примерно 13,2 млн крон).

Источник: ceskatelevize.cz