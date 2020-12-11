Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах

Министр здравоохранения Ян Блатны предлагает при четвертом уровне риска по системе PES оставить открытыми горнолыжные курорты, но при этом запретить ночевать в местных отелях. Чехи смогут приехать покататься на лыжах только на один день.

Сейчас в стране действует третий уровень риска, однако за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась. В связи с этим правительство планирует, что на четвертый уровень риска Чехия перейдет уже на следующей неделе. Таким образом, будут вновь закрыты рестораны, бассейны, фитнес-залы и отели, в том числе на горнолыжных курортах.

«В тот момент, когда есть ограничение на уровне 4, в горах нельзя будет оставаться, но мы, вероятно, спроектируем модель, которая будет близка к австрийской, то есть вы cможете приехать в горы покататься на лыжах, но ночевать там в отелях и пансионах будет нельзя», — пояснил министр.



По словам министра, это предложение, которое его ведомство будет обсуждать на заседании правительства 14 декабря.

Правительство первоначально заявило, что горнолыжные курорты смогут открыться с 18 декабря. Однако позже было заявлено, что дата открытия курортов пока под вопросом.

Источник: novinky.cz