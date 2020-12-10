Весной в Чехии откроется крупнейший частный музей автомобилей Škoda

В следующем году недалеко от Праги откроется новый частный музей автомобилей Škoda, в котором, помимо прочего, будет представлена ​​самая большая в мире коллекция спортивных автомобилей этой марки. На площади 1400 кв. метров будет выставлено около сотни машин.

Основатели музея — Томаш Герверт и Павел Зима. «Сначала мы вместе искали и реставрировали уникальные гоночные автомобили Škoda. Тогда еще собирать автомобили этой марки не было модно, поэтому наша коллекция стремительно росла. Постепенно мы создали коллекцию примерно из сотни уникальных автомобилей, которые не встречаются больше нигде, даже в официальном музее Škoda в Млада-Болеславе», — говорит Томаш Герверт. Музей откроется весной 2021 года и будет расположен в поселке Мрач-у-Черчан.

Музей можно поддержать с помощью сайта HitHit, купив билеты заранее или став партнером всего проекта. Цель состоит в том, чтобы собрать 1 млн крон, которые будут использованы для строительства новой крыши здания музея.

Источник: seznamzpravy.cz