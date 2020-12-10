Школьные каникулы могут начаться 18 декабря

Правительство Чехии рассматривает возможность увеличения продолжительности рождественских каникул в школах. Не исключено, что каникулы начнутся 18 декабря, а не 22 декабря, как планировалось ранее.

«Это разумная идея», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Инициативу поддерживает и министр здравоохранения Ян Блатны. Увеличение каникул на два рабочих дня поможет сократить контакты и замедлить развитие эпидемии, полагают в правительстве.

Многие директора школ уже использовали пятидневный отпуск, который работники школы могут получить в течение учебного года с сентября, поэтому министру образования Роберту Плаге придется принимать централизованное решение по всем школам.

Похожая ситуация была накануне государственных праздников 28 октября и 17 ноября, когда контакты между учителями, учениками и студентами были сокращены из-за продления каникул.

Рождественские каникулы закончатся, как и было запланировано, 3 января.

Источник: novinky.cz