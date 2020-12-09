17 декабря администрация Праги проведет сбор продуктов для нуждающихся

Сбор продуктов организован мэром Праги совместно с Фондом гуманитарной помощи в сотрудничестве с Продовольственным банком Праги. В помощь нуждающимся можно также перечислить денежные средства на счет 2301898773/2010, эти деньги будут использованы для покупки продуктов питания.
«К сожалению, из-за эпидемии коронавируса количество нуждающихся увеличивается, а запасы продуктов и основных необходимых товаров в банках заканчиваются. Я верю, что сбор будет успешным и что в нем примут участие не только жители Праги. Вместе мы можем помочь нуждающимся людям преодолеть этот трудный период», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.
В рамках ежегодной акции — Национального сбора продуктов, которая прошла в ноябре в чешских магазинах, было собрано 440 тонн товаров. Это рекордный показатель за все время проведения мероприятия.
В сентябре и октябре интерес к продовольственным банкам увеличился примерно на 40%. Среди новых претендентов особенно много людей, потерявших работу из-за коронавируса или имеющих минимальный доход.
Источник: praha.eu