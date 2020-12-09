17 декабря администрация Праги проведет сбор продуктов для нуждающихся

Все желающие могут принести 17 декабря на Марианскую площадь (Mariánské náměstí) в Праге продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены для взрослых и детей. Акция проводится с 10:00 до 18:00.

Сбор продуктов организован мэром Праги совместно с Фондом гуманитарной помощи в сотрудничестве с Продовольственным банком Праги. В помощь нуждающимся можно также перечислить денежные средства на счет 2301898773/2010, эти деньги будут использованы для покупки продуктов питания.

«К сожалению, из-за эпидемии коронавируса количество нуждающихся увеличивается, а запасы продуктов и основных необходимых товаров в банках заканчиваются. Я верю, что сбор будет успешным и что в нем примут участие не только жители Праги. Вместе мы можем помочь нуждающимся людям преодолеть этот трудный период», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.



В рамках ежегодной акции — Национального сбора продуктов, которая прошла в ноябре в чешских магазинах, было собрано 440 тонн товаров. Это рекордный показатель за все время проведения мероприятия.

В сентябре и октябре интерес к продовольственным банкам увеличился примерно на 40%. Среди новых претендентов особенно много людей, потерявших работу из-за коронавируса или имеющих минимальный доход.

Источник: praha.eu