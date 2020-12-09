8 декабря в Чехии зафиксировано 5848 новых случаев заболевания коронавирусом

Во вторник, 8 декабря, выявлено 5848 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за последние две недели. Уровень риска по противоэпидемической системе PES оценивается в 64 балла, что соответствует четвертой степени. При этом в стране сейчас действует третий уровень риска.

Во вторник лаборатории в Чехии провели почти 22 800 тестов на коронавирус, из которых 25,65% дали положительный результат, что также является самым высоким показателем с 14 ноября.

В Праге 8 декабря гигиенисты подтвердили 550 случаев коронавируса — на 150 больше, чем неделю назад. Оценка по системе PES в чешской столице остается на уровне 49 баллов шестой день подряд, это самый низкий показатель в республике.

Источник: novinky.cz