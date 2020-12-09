Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.25
USD
21.64
RUB
0.3
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
8 декабря в Чехии зафиксировано 5848 новых случаев заболевания коронавирусом

8 декабря в Чехии зафиксировано 5848 новых случаев заболевания коронавирусом

Марина Коханкова 884 0
Во вторник, 8 декабря, выявлено 5848 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за последние две недели. Уровень риска по противоэпидемической системе PES оценивается в 64 балла, что соответствует четвертой степени. При этом в стране сейчас действует третий уровень риска.
8 декабря в Чехии зафиксировано 5848 новых случаев заболевания коронавирусом

Во вторник лаборатории в Чехии провели почти 22 800 тестов на коронавирус, из которых 25,65% дали положительный результат, что также является самым высоким показателем с 14 ноября.

В Праге 8 декабря гигиенисты подтвердили 550 случаев коронавируса — на 150 больше, чем неделю назад. Оценка по системе PES в чешской столице остается на уровне 49 баллов шестой день подряд, это самый низкий показатель в республике.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Прага Чехия статистика
Читайте
по теме 
17 декабря администрация Праги проведет сбор продуктов для нуждающихся
09.12.2020 13:22 Общество
17 декабря администрация Праги проведет сбор продуктов для нуждающихся
89 0
Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов
08.12.2020 20:26 Экономика
Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов
3524 0
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
08.12.2020 11:39 Экономика
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
1789 0
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
08.12.2020 11:03 Общество
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
1742 0
Последние новости:
09
декабря
17 декабря администрация Праги проведет сбор продуктов для нуждающихся
09.12.2020 13:22 Общество
17 декабря администрация Праги проведет сбор продуктов для нуждающихся
89 0
Суд решил, что «Славянская эпопея» Альфонса Мухи не принадлежит Праге
09.12.2020 11:06 Культура
Суд решил, что «Славянская эпопея» Альфонса Мухи не принадлежит Праге
341 0
08
декабря
Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов
08.12.2020 20:26 Экономика
Эксперты: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 32 438 крон до вычета налогов
3524 0
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
08.12.2020 11:39 Экономика
Рестораны в Словакии решили открыться, несмотря на запрет правительства
1789 0
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
08.12.2020 11:03 Общество
Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок
1742 0
Умерла старейшая жительница Чехии Мария Голикова, ей было 109 лет
08.12.2020 09:32 Общество
Умерла старейшая жительница Чехии Мария Голикова, ей было 109 лет
1174 0
07
декабря
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов
07.12.2020 18:29 Экономика
С 9 декабря рестораны в Чехии будут работать до 20 часов
3571 0
Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января
07.12.2020 16:51 Общество
Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января
5623 0
Сильный ветер оставил без электричества тысячи домов в Чехии
07.12.2020 12:50 Экономика
Сильный ветер оставил без электричества тысячи домов в Чехии
1048 0
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
07.12.2020 10:30 Общество
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер
2897 0


Мобильная версия