Вацлава Клауса и Романа Примулу оштрафовали за неношение медицинских масок

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус получит в ближайшие дни решение Пражской гигиенической станции о штрафе в размере 3000 крон за то, что он не носил медицинскую маску в общественном месте. Такая же санкция ожидает бывшего министра здравоохранения Романа Примулу и председателя парламентского клуба ANO Ярослава Фалтынека за посещение ресторана на Вышеграде в Праге и отсутствие медицинской маски.

Фото: ČTK

Вацлав Клаус находился на Национальном проспекте в Праге без средств защиты дыхательных путей 17 ноября, во время мероприятий, связанных с празднованием Дня борьбы за свободу и демократию. Без маски он потом несколько раз появлялся на публике. Полиция тогда сообщила в Твиттере, что на Национальном проспекте было зафиксировано несколько подобных нарушений. Материалы дел, в том числе в отношении Вацлава Клауса, были переданы в административные органы.

В октябре в чешских СМИ были опубликованы фотографии, на которых Роман Примула около 23:30 выходит из ресторана на пражском Вышеграде без медицинской маски. Вместе с ним в ресторане находился глава парламентского клуба ANO Ярослав Фалтынек. При этом с 14 октября, согласно распоряжению Министерства здравоохранения, все рестораны в Чехии были закрыты. Примула позже признал, что эта встреча была политической ошибкой.

Источник: ceskenoviny.cz