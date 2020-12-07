Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января

Правительство обратится к парламенту с просьбой продлить чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией covid-19 еще на 30 дней — до 11 января. Соответствующий запрос сегодня утвердил кабинет министров, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Фото: Michaela Danelová

Чрезвычайное положение в Чехии было введено 5 октября и затем дважды продлевалось с согласия депутатов — сначала на 17 дней, затем еще на 22 дня. Чрезвычайное положение должно закончиться 12 декабря, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией правительство считает необходимым его продлить.

Палата депутатов, скорее всего, обсудит предложение правительства в среду, 9 декабря.

Весной чрезвычайное положение в Чехии из-за коронавируса кризиса длилось 66 дней, в настоящее время — 68 дней.

Правительство также продолжит обсуждение стратегии вакцинации для отдельных групп населения, а также рассмотрит возможность открытия горнолыжных курортов.

Источник: ceskatelevize.cz