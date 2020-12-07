Правительство Чехии предложит продлить чрезвычайное положение до 11 января

Чрезвычайное положение в Чехии было введено 5 октября и затем дважды продлевалось с согласия депутатов — сначала на 17 дней, затем еще на 22 дня. Чрезвычайное положение должно закончиться 12 декабря, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией правительство считает необходимым его продлить.
Палата депутатов, скорее всего, обсудит предложение правительства в среду, 9 декабря.
Весной чрезвычайное положение в Чехии из-за коронавируса кризиса длилось 66 дней, в настоящее время — 68 дней.
Правительство также продолжит обсуждение стратегии вакцинации для отдельных групп населения, а также рассмотрит возможность открытия горнолыжных курортов.
Источник: ceskatelevize.cz