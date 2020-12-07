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Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер

Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер

Марина Коханкова 2052 1
Днем 6 декабря ​​в центре Праги состоялось несколько акций протеста против мер, принятых правительством в связи распространением эпидемии коронавируса. Демонстранты собрались на Вацлавской площади и площади Франтишека Палацкого, а затем прошли через Староместскую площадь к зданию правительства.
Сотни людей протестовали в центре Праги против правительственных мер

По данным полиции, протесты прошли без особых инцидентов и длились несколько часов. Однако многие участники пришли на акцию без средств защиты дыхательных путей и не соблюдали дистанцию.
    
Демонстрация завершилась около 17:00 у здания правительства, где протестующие скандировали различные лозунги. По данным ČTK, количество участников акций увеличивалось в течение дня и составило в общей сложности около тысячи человек. Как сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова, протесты носили мирный характер, и полиции не пришлось вмешиваться. «Полиция только предупредила участников, чтобы они соблюдали постановления правительства», — сказала пресс-секретарь. В числе таких требований было, например, обязательное ношение средств защиты дыхательных путей.

В настоящее время в демонстрации могут принять участие не более 100 человек в группах по 20 человек. Расстояние между группами должно быть не менее двух метров, и все участники должны носить медицинские маски.

Обе демонстрации были организованы через социальные сети. На демонстрацию люди принесли чешские и словацкие флаги и транспаранты с надписями типа «Если мы, то вы первые» (имелась в виду предстоящая вакцинация против covid-19). Некоторые протестующие прибыли в рыцарских доспехах верхом на лошадях, представляя бланицких рыцарей.

«Внедрение тоталитаризма продолжается, и мы соглашаемся этим. Давайте жить без правительства и его мер. Давайте жить и дышать свободно, как мы жили в прошлое Рождество», — сказал организатор демонстрации на Вацлавской площади.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус протест Прага полиция митинг демонстрация Чехия
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