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В России начали делать прививки от covid-19

В России начали делать прививки от covid-19

Марина Коханкова 491 0
В России 5 декабря началась вакцинация населения от covid-19. В первую очередь прививки вакциной Sputnik V будут сделаны медицинским и социальным работникам, а также работникам системы образования.
Фото: AP
В России начали делать прививки от covid-19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в первые часы прививку решили сделать около 5 тысяч человек. Жители 13-миллионного города в возрасте от 18 до 60 лет, работающие в указанных сферах, могут записаться на вакцинацию онлайн. Прививку можно сделать в одном из 70 пунктов, расположенных в российской столице.

Прививку не делают пациентам с определенными хроническими заболеваниями, беременным женщинам и тем, кто болел респираторным заболеванием в течение последних двух недель.

Вакцина Sputnik V вводится в двух дозах, однако, по данным СМИ, фармацевтическим компаниям пока удалось произвести только первую, выпустить вторую они не успевают. Между двумя дозами должен быть трехнедельный интервал.

Разработчики вакцины Sputnik V, зарегистрированной в августе и до сих пор тестируемой, заявляют, что она эффективна на 95% и не вызывает серьезных побочных эффектов. До конца года должно быть выпущено около двух миллионов доз.

Помимо Sputnik V, Россия уже одобрила вакцину от Сибирского центра Vektor под названием EpiVakKorona.

В пятницу в России было зарегистрировано 28 782 новых случая заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с начала пандемии. В связи с заболеванием в стране умерло 43 тысячи человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Россия вакцинация прививки Чехия
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