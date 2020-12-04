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3 декабря количество новых случаев заражения covid-19 вновь увеличилось

3 декабря количество новых случаев заражения covid-19 вновь увеличилось

Марина Коханкова 845 0
В четверг, 3 декабря, в Чехии было зафиксировано 4624 случая заражения коронавирусом. Это на 600 больше, чем в тот же день неделю назад. Таким образом, в четверг было прервано предыдущее устойчивое замедление роста числа выявленных случаев covid-19.
Фото: ČTK/AP
3 декабря количество новых случаев заражения covid-19 вновь увеличилось

Об этом сообщает Минздрав Чехии. Однако индекс риска противоэпидемической системы PES не изменился по сравнению с предыдущими днями, 12 дней подряд он находится на уровне 57 баллов (с 3 декабря в стране действует третий уровень риска).

В Праге 3 декабря было выявлено 503 случая заражения covid-19, что примерно на 200 больше, чем в предыдущий четверг. В результате индекс риска в столице вырос с 43 до 49 баллов, однако это все еще наименьшее значение по сравнению с другими регионами республики. За последние семь дней в столице фиксируется 151 случай инфекции на 100 тысяч жителей.

С 1 марта, когда в Чешской Республике были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, тесты подтвердили covid-19 в общей сложности примерно у 538 тысяч человек. От болезни умер 8641 инфицированный. В настоящее время болеют около 61 тысячи человек, у большинства из них болезнь протекает в легкой форме. Число госпитализированных уменьшилось до 4544, из них 586 находятся в тяжелом состоянии. В начале ноября, когда количество госпитализированных было самым высоким за всю эпидемию, в больницах находилось около 8300 человек с covid-19. Доля положительных тестов составляет около 22% от общего количества.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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