Управляющий очистными сооружениями на реке Бечва совершил самоубийство

Очистные сооружения и сотрудники компании Energoaqua находятся под пристальным вниманием после сентябрьской утечки цианида в реку, в результате которой были отравлены десятки тонн рыбы. Даже спустя два месяца полиция не установила виновника экологической катастрофы. Чешская экологическая инспекция утверждает, что все четыре загрязнения связаны с выбросом опасных веществ в Валашске-Мезиржичи под мостом Юрина. Очистные сооружения компании Energoaqua перерабатывают сточные воды более чем десяти компаний.
Хотя официально обвинение предъявлено не было, в последние недели сотрудники испытывали сильное давление со стороны надзорных органов. По словам руководства, погибший менеджер был чувствительным человеком и интровертом.
Источник: seznamzpravy.cz