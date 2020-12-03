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В Чехии открылись магазины, рестораны, фитнес-центры и музеи

В Чехии открылись магазины, рестораны, фитнес-центры и музеи

Марина Коханкова 1154 0
С 3 декабря Чехия перешла на третий уровень риска по противоэпидемической системе PES, в связи с чем принятые ранее ограничительные меры были частично сняты. В четверг возобновили работу торговые центры, магазины, рестораны, заведения сферы услуг, а также музеи, галереи, библиотеки, зоопарки и памятники культуры. Закрытыми остаются кинотеатры и театры.
В Чехии открылись магазины, рестораны, фитнес-центры и музеи

С четверга открыты все магазины без исключения, в том числе снят запрет на продажи в воскресенье. Тем не менее необходимо соблюдать дистанцию 2 метра, также действует ограничение на количество посетителей в магазинах — один человек на 15 квадратных метров площади.

В крупных торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров не будут работать детские уголки, места для отдыха, отключен wi-fi. 

Рестораны, бары и клубы могут быть открыты только с 6:00 до 22:00, занята может быть максимум половина имеющихся в заведении мест. За одним столом могут находиться не более четырех человек.

Гостиницы с 3 декабря будут работать без ограничений. Тем не менее средства защиты дыхательных путей обязательны для персонала и гостей, а у входа и на стойке регистрации должна быть дезинфекция. Однако, по словам представителей гостиничного бизнеса, более 50% объектов размещения в Праге не откроются. Такой же ситуация будет в крупных городах, таких как Брно, Острава и т.д. 

С 3 декабря начнут работы парикмахерские, салоны красоты, а также фитнес-центры и бассейны. Однако везде будет применяться ограничение по количеству клиентов (1 человек на 15 квадратных метров) и требование о ношении медицинских масок.

Полностью отменяется комендантский час, люди могут передвигаться в ночное время без ограничений. Также отменен запрет на употребление алкоголя в общественных местах.

Закрытыми остаются кинотеатры и театры, зрители смогут их посещать, только когда страна перейдет на второй уровень риска. При этом, по прогнозам Минздрава, в период Рождества в Чехии, скорее всего, будет действовать третий уровень по системе PES. Замедление эпидемии идет не такими быстрыми темпами, как ожидалось.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия магазины рестораны музей
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