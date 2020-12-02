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Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

Марина Коханкова 116 0
Неизвестное вещество снова попало в реку Бечва в Валашске-Мезиржичи, в районе Юржинка. Рыбы умирают от отравления. Эту информацию подтвердил мэр Валашске Мезиржичи Роберт Стржинек. На место выехали инспекторы по охране окружающей среды.
Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

«Я вообще этого не понимаю. Это вне моего понимания. Похоже, что кто-то хочет отвлечь внимание, переместить проблему в другое место, а не туда, откуда яд, вероятно, ушел вниз по течению 20 сентября. Это очень странно», — сказал один из рыбаков, который не пожелал называть своего имени.

На этот раз рыба погибла прямо у Юржинки, пока еще в небольшом количестве. На поверхности снова появилась пена. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и представители Чешской экологической инспекции.

«Мое доверие к властям полностью подорвано. Повторный сброс в Бечву неизвестных веществ во время расследования основного загрязнения с сентября невозможен. В среду утром я нашел здесь четыре мертвых рыбы. Прозрачная густая желеобразная жидкость вытекала из канализации, в которой плавали частицы, напоминающие намокшие газеты», — рассказала Милан Оралек из Чешского союза охраны природы.

Мэрия Валашске-Мезиржичи просит жителей города и муниципалитетов не заходить в реку Бечва, не купать животных и не набирали воду до дальнейшего уведомления.

В конце сентября рыбаки доставили на перерабатывающий завод более 40 тонн отравленной рыбы, выловленной из реки Бечва. Источник загрязнения, вызвавший экологическую катастрофу, пока неизвестны.

Источник: novinky.cz

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Темы
экология Чехия рыбалка
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