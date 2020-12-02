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На восстановление церкви Святого Михаила собрано свыше 1 млн крон

На восстановление церкви Святого Михаила собрано свыше 1 млн крон

Марина Коханкова 152 0
В ноябре после официального открытия сбора средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Михаила на Петршинском холме в Праге на счет поступило более 1 млн крон. Администрация Праги поблагодарила всех, кто пожертвовал деньги на восстановление памятника архитектуры.
На восстановление церкви Святого Михаила собрано свыше 1 млн крон

В конце октября в результате пожара деревянное здание второй половины XVII века почти полностью сгорело. Специалистам доступны подробные 3D-изображения памятника для восстановления — их бесплатно предоставил американский фотограф Джеффри Мартин. Администрация Праги продолжает подготовительные работы, связанные с восстановлением церкви. 3D-сканирование текущего состояния сгоревшей церкви также будет выполнено в сотрудничестве с Национальным институтом памятников (NPÚ), который подготовит его для города бесплатно. Следующим этапом будет создание специального сооружения, цель которого — сохранить оставшиеся части церкви, чтобы погодные условия не вызвали дальнейших разрушений.

До 4 ноября 2021 года все желающие могут продолжать делать взносы на счет 500089822/0800. В настоящее время невозможно оценить, сколько в целом будет стоить реконструкция, отмечает мэрия Праги.

Церковь Святого Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров. 

Источник: praha.eu

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