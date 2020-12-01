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Полиция опубликовала карту преступности в Чехии

Полиция опубликовала карту преступности в Чехии

Марина Коханкова 1923 0
Полиция опубликовала онлайн-карту преступности в Чешской Республике, благодаря которой общественность сможет узнать количество и вид преступлений и правонарушений в отдельных областях, городах и районах.
Полиция опубликовала карту преступности в Чехии

Карта преступности имеет три уровня. Первый доступен всем без регистрации. Здесь можно получить данные о количестве преступлений и правонарушений в определенной сфере за выбранный период. Также можно выбрать, какие конкретные преступления показать на карте. Пользователь может просматривать, например, информацию о целой группе преступлений, таких как кража, или о конкретном виде преступления, например угоне автомобиля. Однако из-за защиты личных данных пострадавших конкретное место преступления не отображается на карте. В подробном обзоре по муниципалитетам люди узнают дату и время сообщения о преступлении или правонарушении, а также раскрыты ли они.

Часть карты, которая не будет доступна всем желающим, необходима для работы муниципалитетов и полиции.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия преступность
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