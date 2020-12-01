86% инфицированных covid-19 в Чехии заразились в октябре и ноябре

Согласно статистике, с начала эпидемии коронавируса в марте в Чехии заразились 523 298 человек, из которых более 86% были инфицированы в октябре и ноябре.

В ноябре число инфицированных новым типом коронавируса достигло 188 193 человек, что примерно на треть меньше, чем в рекордном октябре, когда заразились 264 333 человека. Например, в марте, когда в Чехии появились первые случаи коронавируса, заболели 3314 человек. Наименьшее количество инфицированных было зафиксировано в мае (1596).

На данный момент с инфекцией борются 63 396 человек. В больницах находятся 4504 инфицированных, из которых 606 — в тяжелом состоянии. От болезни умерли 8295 человек, вылечились 451 607.

Хуже всего ситуация в Гавличкув-Броде, где за последние семь дней инфицировано 573,14 человека на 100 тысяч жителей. Второе место по количеству больных занял Хрудим (315,45 на 100 тысяч жителей), третье — Свитава (313,42), далее следуют Йичин (304,83) и Опава (301,3).

Источник: novinky.cz