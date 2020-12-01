Ангел прошел по центру Праги и открыл фестиваль уличных театров

Символ Рождества — огромная марионетка Ангела — вместе с артистами уличных театров приветствовала жителей Праги на Староместской площади 29 ноября.

Фото: Denik / Zbyněk Pecák

«Мы рады, что нам удалось таким образом встретить Адвент. Подавляющее большинство предрождественских культурных мероприятий пришлось отменить, поэтому нам очень понравилась идея появления ангелов на улицах города», — говорит Гана Трештикова, советник мэра Праги по культуре.

Марионетка ангела высотой семь метров в сопровождении артистов прошла через центр Праги 29 ноября и открыла фестиваль уличных театров Za dveřmi. В ближайшие дни пражане смогут увидеть выступления артистов на улицах города. «Мы встретим темные вечера светом и надеждой. Мы разнообразим Адвент в столице несколькими перформансами и инсталляциями в разных частях мегаполиса», — рассказал продюсер первого зимнего фестиваля уличных театров Якуб Ведрал.

В рамках фестиваля будут представлены «острова» живого искусства, которые в сотрудничестве с ассоциацией Krutý Krtek появятся в разных местах с 7 по 11 декабря. Музыканты, артисты театра и артисты удивят и порадуют прохожих на перекрестках, остановках общественного транспорта и площадях. Например, можно будет увидеть дуэт жонглеров Brothers с лыжным трюком.

Основная часть программы пройдет с 10 по 13 декабря в помещении Пражского рынка, где будет построена Театральная галерея. Посетители смогут пройти через оживленную театральную инсталляцию с освещенными гигантскими марионетками, акробатическими машинами, маятниками и другими сюрпризами.

Источник: prazsky.denik.cz