В Минздраве рассказали, когда и кому начнут делать прививки от коронавируса

Следующую волну эпидемии коронавируса можно предотвратить с помощью вакцинации, которая должна начаться в январе. Однако в первые месяцы вакцины на всех желающих не хватит, заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

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«В первые месяцы поступят не миллионы доз, а десятки, может быть, сотни тысяч», — сказал Блатны. — «В первую очередь вакцинацию смогут пройти тяжело больные люди, особенно пожилые, а также медицинские работники, которые оказывают кризисную помощь». Далее будут привиты другие специалисты в области здравоохранения, врачи общей практики и учителя.

По его словам, на рынок поступят две вакцины. Одна из них более требовательна к температуре хранения, а значит, ей смогут прививать только в больницах. Врачи общей практики будут использовать другой тип вакцины, не требующий сложных условий хранения.

По словам министра, граждане не будут выбирать тип вакцины, поскольку обычный человек не сможет определить, в чем состоит разница. Как подчеркнул Блатны, важно, чтобы обе вакцины были сопоставимы и эффективны.

Вакцинация будет добровольной. Вакцина, используемая в больницах, будет в том числе предназначена для массовых вакцинаций медперсонала. В министерстве готовят разъяснительную кампанию, чтобы люди не боялись прививок. Она должна начаться в январе.

В воскресенье министр Блатны также заявил, что в конце следующей недели начнется массовое тестирование на антиген, первыми его пройдут учителя. Тесты на антигены оплачиваются страховыми компаниями, один такой тест будет стоить 350 крон. Для граждан тесты будут бесплатными.

Источник: novinky.cz