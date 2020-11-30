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Заниматься спортом в фитнес-центрах можно будет только в маске

Заниматься спортом в фитнес-центрах можно будет только в маске

Марина Коханкова 641 0
Правительство объявило в воскресенье, что Чехия перейдет на третий уровень противоэпидемических мер с 3 декабря. Будут открыты рестораны, магазины, а также фитнес-центры, однако во время тренировок посетители будут обязаны носить средства защиты дыхательных путей. Спортивные ассоциации и организации критикуют эту меру.
Фото: Stanislav Heloňa, MAFRA
Заниматься спортом в фитнес-центрах можно будет только в маске

«В фитнес-центрах будет действовать правило: один человек на 15 квадратных метров площади, ограничительные меры будут применяться также в раздевалках», — сказал министр торговли Карел Гавличек на пресс-конференции в воскресенье.

«Тренировки будут проводиться с соблюдением дистанции не менее двух метров, конечно, за исключением взаимодействия спортсмен — тренер. Групповые занятия будут проходить в режиме 9 + 1», — добавил Гавличек. Клиентам фитнес-центра необходимо будет носить маски во время тренировок.

Чешская палата фитнес-спорта подвергла эту меру критике. Обязанность носить маски во время тренировки представители организации считают основной проблемой, и не только с точки зрения здоровья клиентов. Это правило в принципе оттолкнет клиентов от посещения центров.

«Мы предлагаем провести бесплатный урок с масками для всей группы правительственных консультантов. Они быстро поймут, что это постановление абсолютно бессмысленно. Для клиентов это означает не безопасность, а, напротив, огромный дискомфорт и прежде всего риск для здоровья», — сказала Яна Гаврдова, президент Чешской палаты фитнес-спорта.

«Как и Национальное спортивное агентство, мы считаем использование масок проблематичным. Мы обеспокоены тем, что бег и игры в маске в помещении опасны для здоровья, особенно для детей, которые будут задыхаться. У тех, кто носит очки, есть риск травмы, так как очки будут постоянно запотевать», — сказал Мирослав Янста, президент Чешского спортивного союза.

Источник: idnes.cz

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Темы
спорт Чехия коронавирус
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