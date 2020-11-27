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Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов

Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов

Марина Коханкова 776 0
Чешские курорты начали подготовку к предстоящему горнолыжному сезону. Интерес чехов к пребыванию в горах довольно высок, но пока неясно, какие ограничения принесет эпидемия коронавируса. Правительство планирует, что горнолыжные курорты будут работать по специальным правилам. По каким — станет известно на следующей неделе.
Фото: Ondřej Tomšů
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов

В Чешской Республике в настоящее время действуют строгие социальные ограничения на досуг из-за чрезвычайного положения и принятых мер по борьбе с эпидемией. В том числе на спортивных площадках может находиться определенное количество людей. Министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что для зимних курортов будет создан специальный пакет мер. Инструкция будет предусматривать определенные правила работы канатных дорог, пунктов проката и питания, а также ограничения по количеству людей и пр. В пунктах проката спортивных товаров больше внимания будет уделяться мерам гигиены, например дезинфекции. Напомним, во время первой волны коронавируса в Европе скопление людей на горнолыжных курортах в Ломбардии было основным фактором распространения коронавируса.

Чехия при подготовке зимнего пакета хочет принять меры, аналогичными тем, которые будут действовать в Австрии и Швейцарии (соблюдение дистанции, ношение средств защиты дыхательных путей).

Отели и пансионы в стране закрыты с 22 октября. По шкале противоэпидемической системы PES отели в Чехии смогут открыться при третьем уровне риска. С 23 ноября в Чехии действует четвертая степень по пятибалльной шкале.

Перед началом зимы чешские горнолыжные курорты вложили 750 млн крон в модернизацию своей деятельности. Например, на склонах в Шпиндлерув-Млыне из-за теплой погоды в настоящее время снежные пушки заменяют естественный снег. На Шумаве уже построили первого снеговика у горнолыжного склона, хотя снега совсем немного. «Мы ждем снега и готовы к новому сезону», — говорят операторы горнолыжных курортов. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Горнолыжные курорты Чехия туристы коронавирус гостиницы
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