Администрация Праги представила проект пешеходной зоны и парка в Вршовицах и Страшнице

Проект предусматривает создание пешеходной зоны длиной в четыре километра на территории бывших железнодорожных путей Бенешовской линии, а также и линейного парка для спортсменов, велосипедистов и любителей роликов. Это облегчит и ускорит передвижение по Праге 10.

«Таким образом мы получим новые места для встреч и общественных и культурных мероприятий для всех, независимо от возраста и способа передвижения. Drážní promenáda будет соединена с существующей сетью улиц и дорогами, например, в Вршовицах вдоль Ботича», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

«Проект сочетает в себе уважение к истории первоначального использования железной дороги с современной архитектурой общественных мест. Несомненно, он станет популярным местом для жителей Праги, поэтому мы называем его «Nová pražská High Line», — добавил заместитель мэра по территориальному развитию Петр Главачек.

«Мы сохраним что-то из каждого периода истории железной дороги для будущих поколений. Например, будет представлена ​​оригинальная часть трассы, осветительные вышки, шпалы и светофоры. Вдоль набережной останется исторический каменный подземный переход 19 века, мост 1918 года или пешеходный мост на остановке Прага — Страшнице 1930-х годов», — добавил Шейнгерр.

В планах — получить решение о зонировании в следующем году, разрешение на строительство в 2022 году и начать работы.

Источник: praha.eu