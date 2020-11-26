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На выходных в Чехии сохранится холодная и туманная погода

На выходных в Чехии сохранится холодная и туманная погода

Марина Коханкова 589 0
В ближайшие выходные и в начале следующей недели самые высокие дневные температуры будут составлять около нуля градусов Цельсия, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
Фото: Pixabay
На выходных в Чехии сохранится холодная и туманная погода

«По утрам будут заморозки, на дорогах водителей ожидает гололедица», — сказала Гонсова.

В четверг ожидается низкая облачность, днем температура воздуха составит от 0 до +4°C. В пятницу в некоторых районах республики возможны небольшой дождь или снег, ночью будет –2°C, днем от 0 до +4°C.

«В субботу будет пасмурно, возможен туман. В некоторых местах возможен небольшой дождь», — сказал Гонсова. Ночью температура опустится до –1...–3°C, днем будет от 0 до +4°C. Примерно такая же погода сохранится и в воскресенье.

В понедельник и вторник будет облачно с ночными температурами от –4 до –8°C. Днем столбик термометра покажет от 0 до –4°C. В среду ожидается переменная облачность, выпадет снег. 

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия
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