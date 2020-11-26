Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей

Лучший мусор — тот, который вообще не образуется. Это девиз новой акции, которую организовала администрация Праги. Чиновники предлагают горожанам отнести ненужные вещи в специальные пункты сбора, и, возможно, они пригодятся другим людям и организациям.

Один из таких пилотных пунктов (re-use point) расположен в районе Высочаны (улица Pod Šancemi, 444/1), второй — на Споржилове (улица Zakrytá, Прага 4).

«Концепция повторного использования, когда вещи находят новое применение, а не выбрасываются, уже успешно работает за рубежом. Я верю, что она найдет отклик и в Праге. Pražské služby занимаются вопросами переработки мусора, использования альтернатив одноразовой упаковке и управления биологическим компонентом отходов. Даже небольшое изменение в нашем потребительском поведении может иметь большое влияние в целом. Это еще один шаг к сокращению отходов и внедрению экономики замкнутого цикла», — говорит заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Указанные пункты сбора мусора оснащены специальным закрытым контейнером для хранения крупногабаритных предметов, таких как мебель, спортивный инвентарь, коляски, медицинские принадлежности, а также ячейкой для хранения мелких предметов, таких как посуда, книги, игрушки и многое другое. Обученный персонал оформит все необходимые документы и обеспечит правильное хранение предметов. Затем вещи через специальное приложение будут предложены партнерам: благотворительным организациям, городскому мебельному банку, общественным объединениям и др.

Пилотный проект начался 1 октября 2020 года. Если он окажется успешным, город планирует внедрить его и в других пунктах сбора. Люди также могут напрямую использовать интернет-приложение praho.nevyhazujto.cz и предлагать там вещи для дальнейшего использования.

Источник: facebook.com