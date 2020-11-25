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Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация

Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация

Марина Коханкова 659 0
С 18 декабря до конца года у всех граждан Чехии будет возможность пройти тест на антиген к коронавирусу бесплатно или за счет обязательного медицинского страхования. Вакцинация медицинских работников и пенсионеров запланирована на январь или февраль 2021 года.
Фото: Profimedia
Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация

Об этом министр здравоохранения Ян Блатны сообщил в интервью Seznam Zprávy.

Распространение коронавирусной инфекции замедлилось после того, как в октябре правительством республики были введены ограничительные меры. По противоэпидемической системе PES Чехия постепенно приближается к среднему, третьему уровню риска. Правительство после заседания 29 ноября, скорее всего, объявит об открытии всех магазинов, заведений в сфере услуг и ресторанов с понедельника, 30 ноября.

Будет разрешено навещать родителей, бабушек и дедушек в домах престарелых. 

«Конечно, контакты будут увеличиваться, развитие эпидемии, скорее всего, перейдет в стагнацию. Не исключен и небольшой рост случаев. Это необходимо учитывать. И, если это приведет к развитию негативного сценария, нам придется вернуться к ограничительным мерам», — сказал Ян Блатны.

Он также сообщил, что планируется массовое тестирование учителей с 4 декабря. Повторное тестирование педагогов, скорее всего, пройдет в начале января, когда дети вернутся в школы после зимних каникул.

«Мы хотим, чтобы учителя прошли массовое тестирование в первой половине декабря и в начале января. Таким образом мы могли бы обезопасить детей и снизить риск слишком раннего появления третьей волны», — добавил министр.

Бесплатное тестирование для всех желающих на антиген к коронавирусу будет организовано с 18 декабря до конца года. Первая вакцинация против covid-19 пройдет в январе или феврале. «В конце года первые дозы вакцины должны поступить в Чешскую Республику. Как только Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит их регистрацию, они будут использоваться. Медицинские работники и пожилые люди — это группы, которые будут вакцинированы в первую очередь», — сообщил Блатны.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения вакцинация прививки магазины школы
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