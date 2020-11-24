Бабиш предлагает сделать бесплатным тестирование на антигены всем гражданам перед Рождеством

Премьер-министр Андрей Бабиш хочет, чтобы государство разрешило всем гражданам добровольно и бесплатно пройти тест на антиген на covid-19 за десять дней или неделю до Рождества.

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Об этом глава правительства заявил на собрании командования Генерального штаба. Он также поблагодарил военных за их ключевую роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Премьер-министр ожидает, что правительство снова будет сотрудничать с военными в случае тестирования на наличие антигена к коронавирусу.

Бабиш считает необходимым, чтобы Минздрав как можно скорее представил стратегию такого тестирования. «Я был бы очень рад решить эту задачу к Рождеству, чтобы позволить всем гражданам пройти добровольное и бесплатное тестирование на антигены по крайней мере за неделю или десять дней до Рождества», — сказал Бабиш.

В настоящее время в Чешской Республике инфицировано более 83 тысяч человек. За последние две недели распространение болезни замедлилось. Если на рубеже октября и ноября ежедневный прирост инфицированных достигал 15 тысяч человек, на прошлой неделе он только один раз превысил 6 тысяч.

Постепенно сокращается и количество госпитализированных. В начале ноября, когда вторая волна достигла пика, более 8 200 инфицированных нуждались в стационарной помощи, в том числе около 1 200 находились в тяжелом состоянии. Сейчас из 5 296 пациентов в больницах 828 находятся в тяжелом состоянии. Теперь больницы могут возобновить запланированные операции, которые пришлось отложить в последние недели из-за растущего числа пациентов с коронавирусом.

Источник: ceskatelevize.cz