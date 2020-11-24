В Праге установили рождественскую елку

На Староместской площади в Праге 23 ноября была установлена рождественская ель. В выходные елка засветится цветами чешского триколора, однако из-за эпидемии коронавируса официальной церемонии на площади не будет, как и традиционных рождественских рынков.

Город получил ель от хозяина коттеджа в Каменном Пршивоже Романа Веселы, который был вынужден срубить ее, потому что корни дерева задевали фундамент дома и в результате сильного ветра ель могла упасть. За дерево высотой 17,5 метра мужчина получил 10 тысяч крон.

Дерево было перевезено в Прагу в ночь на 24 ноября, установлено и закреплено на площади около 02:30. Елку подсветят в выходные дни, но в этом году из-за эпидемии коронавируса придется обойтись без зрителей. Тем не менее администрация Праги планирует записать это действие на видео и опубликовать его в интернете с музыкальным сопровождением. В последние годы за включением традиционного праздничного освещения рождественской ели на площади наблюдали тысячи зрителей.

По данным компании Technologie hlavního města Prahy, которая отвечала за установку елки в этом году, украшения будут состоять из шести километров рождественских гирлянд, 40 звезд и 300 рождественских шаров.

В последние годы деревья, предназначенные для рождественских ярмарок в Праге, вырубают не в лесах, а на участках частных лиц или учреждений. В основном это одиночные деревья, которые следует срубить из соображений безопасности или которые стоят на земле, где планируется строительство.

Источник: novinky.cz