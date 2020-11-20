В Ботаническом саду Брно выросли трюфели

Традиционная осенняя уборка клумб в Ботаническом саду Брно принесла неожиданное открытие: сотрудники нашли здесь зимние трюфели. Как заявила специалист по садоводству Гана Ондрушкова, ранее грибы никогда не находили на этом месте.

Как споры трюфелей попали под землю в центре Брно и «заселили» корневую систему бука, вероятно, останется загадкой. Возможно, они попали в Ботанический сад факультета естественных наук университета Масарика вместе с семенами, полученными из средиземноморского или французского сада. Образцы редких грибов пополнят коллекцию института.

Трюфели высоко ценятся за свой неповторимый вкус и аромат. В то же время это один из самых дорогих ингредиентов для приготовления пищи. В Чехии сбор трюфелей в дикой природе запрещен. В основном в республике продаются трюфели разных сортов из Италии и Франции.

Источник: novinky.cz