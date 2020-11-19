Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября

Как уточнил Прага, учащиеся первой ступени и выпускного, девятого класса, будут посещать школы без ограничений, а у остальных классов очные занятия будут чередоваться с дистанционными (неделя в школе, неделя дома).
Условие для реализации этого плана — переход Чехии с наивысшего, пятого уровня эпидемиологической опасности на четвертый.
Начальные школы в Чехии были закрыты с 14 октября. Учащиеся первого и второго классов вернулись за парты в среду, 18 ноября. Открылись и специальные школы, закрытые со 2 ноября.
Источник: ceskenoviny.cz