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На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19

На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19

Марина Коханкова 833 0
Полиция задержала в районе Высочина 24 иностранца, которые въехали в Чехию нелегально. Некоторые из них были инфицированы covid-19 и не соблюдали принятые противоэпидемические меры.
На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19

Полиция по делам иностранцев остановила автобус с австрийскими номерными знаками на 111-м километре автомагистрали D1 рано утром в понедельник. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили 21 человека, который направлялся в Германию и предъявил турецкие служебные паспорта, выдаваемые при утере документа или для конкретной поездки.

«На основании полученной информации мы задержали иностранцев и сопроводили их в отделения полиции. Всем им были сделаны тесты на covid-19. У одного из них результат теста был положительным», — сказал Олдржих Халоупка, начальник управления полиции для иностранцев.

Еще трое иностранцев были задержаны полицией в Мержине после того, как кто-то сообщил, что трое подозрительных людей перемещаются по деревне. Они утверждают, что приехали из Марокко, и не имеют документов, удостоверяющих личность. Согласно проведенным тестам, один из иностранцев инфицирован covid-19.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция иностранцы Чехия
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