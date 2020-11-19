Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер

Учитывая текущую эпидемическую ситуацию, почти две трети населения Чехии выступают за снятие некоторых из действующих ограничений до Рождества. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для Radiožurnál агентством Median.

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«43% людей в возрасте от 30 до 44 лет назвали закрытие школ серьезным ограничением. Эта мера беспокоит и 46% студентов», — сказал Пршемысл Чех, директор агентства Median. 18 ноября в учебные заведения вернулись ученики 1-го и 2-го классов и ученики спецшкол. Будет ли возобновлено обучение в начальных школах второй ступени, правительство решит в ближайшие дни.

Отмену некоторых действующих ограничений до Рождества приветствовали бы 65% респондентов. Особенно этого хотят молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (74%). С другой стороны, респонденты старше 60 лет чаще выступали против ослабления ограничений (39%).

Чехи считают закрытие школ самой строгой мерой (36%), далее следуют закрытые парикмахерские (24%), рестораны, бары и торговые центры (все по 22%).

В опросе, проведенном 11 и 12 ноября, приняли участие 1000 человек старше 18 лет.

Источник: novinky.cz