В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом

Уровень риска по системе PES, согласно которой в Чехии вводятся или отменяются ограничительные меры, снизился с 70 до 62 баллов. Сейчас уровень по-прежнему соответствует четвертой степени, приближаясь к третьей. Однако меры, связанные с самым высоким — пятым уровнем по системе PES — в стране все еще действуют.

Фото: Reuters

В среду, 18 ноября, было выявлено 5515 новых случаев заболевания — на 3405 меньше по сравнению с прошлой неделей. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Чешской Республике 100970 инфицированных. От болезни умерли 6740 человек.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил на прошлой неделе, что если к среде уровень риска будет ниже 75 баллов, он предложит правительству смягчить введенные ограничительные меры. Вчера министр заявил чешскому телевидению, что к Рождеству ситуация в Чехии может быть на третьем из пяти уровней риска. Третий уровень, в том числе означает свободное передвижение лиц без ограничений или открытие ресторанов с 6 до 22 часов с ограниченным количеством гостей.

Чрезвычайное положение в Чехии действует с октября и должно закончиться 20 ноября. Утром 19 ноября депутаты начали рассматривать очередной запрос правительства о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней — до 20 декабря.

Источник: ceskatelevize.cz