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53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет

53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет

Марина Коханкова 1660 2
Около 53% пражан хотят быстро избавиться от ненужных вещей, а не ждать, пока приедет контейнер для крупногабаритного мусора. Это следует из опроса жителей Праги, который провела администрация города совместно с инновационной компанией IdeaSense.
53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет

Муниципальная служба крупногабаритных контейнеров работает в Праге с 2002 года и обеспечивает бесплатный сбор мусора. 81% населения Праги знает об этом, но 30% из них пользуются сервисом очень редко, раз в несколько лет. Проблема для 34% состоит в том, что контейнер размещен далеко от их места жительства.

Более половины людей полагают, что оставленную около мусорных баков громоздкую вещь кто-нибудь заберет и будет использовать в домашнем хозяйстве. Почти 39% оставляют крупногабаритный мусор у дома потому, что им сложно добраться до специального пункта сбора мусора. Еще 8% вообще не хотят решать эту проблему или им нужно как можно быстрее избавиться от вещей (4%). Однако, оставляя крупногабаритный мусор у дома, люди совершают правонарушение. В большинстве случаев выброшенные вещи не находят нового хозяина и их приходится вывозить за счет города. 

«Мы хотим предложить пражанам новые способы дать вещам вторую жизнь. Ежегодно в Праге образуется около 40 тысяч тонн крупногабаритных отходов, которые до недавнего времени оказывались на свалках. Это бессмысленная экономическая и экологическая нагрузка для современного города. Мы ищем способы предотвратить отходы и повторно использовать выброшенные вещи», — говорит Петр Глубучек, заместитель мэра столицы Праги и инициатор проекта.

Источник: praha.eu

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