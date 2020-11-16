Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей

С 18 ноября (среда) изменятся правила работы магазинов, которые в настоящее время остаются открытыми. Они смогут работать до 21:00, но их посещаемость будет ограничена до одного человека на 15 кв. метров площади.

Мера соответствует новой противоэпидемиологической системе PES («ПЕС»). Ограничение в одного человека на 15 кв. метров будет действовать до третьей ступени системы включительно (сейчас Чехия находится на пятой ступени, а с понедельника, 23 ноября, может перейти на четвертую). На второй ступени на каждых 15 метрах площади магазина смогут находится по два покупателя, на первой — четыре. Работников торговых точек эта мера не касается.

По итогам заседания правительства также было объявлено о том, что кабинет министров в четверг, 19 ноября, обратится к нижней палате парламента с предложением продлить режим чрезвычайной ситуации в Чехии еще на 30 дней. Напомним, режим ЧП действует с 5 октября и мог бы закончиться 20 ноября. Без него система PES будет носить только рекомендательный характер.

Источник: novinky.cz