Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска

Если согласно новой противоэпидемической системе PES («ПЕС») уровень риска в стране будет снижен с 5 до 4, ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению по ротационной системе. Об этом заявил министр образования Чехии Роберт Плага.

Фото: Petr Lundák

Министерство здравоохранения 16 ноября опубликовало первый официальный отчет о текущей ситуации с covid-19 согласно новой противоэпидемической системе PES («ПЕС»). По всей Чехии уровень риска составляет 70, что соответствует четвертому уровню ограничений, но в стране сейчас действует пятый. Переход на четвертый, красный уровень возможен с 23 ноября, если ситуация не ухудшится до среды.

Как пояснил Роберт Плага, при переходе на четвертый уровень к очной форме обучения смогут вернуться выпускные классы начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений. Возобновится практическое обучение в группах до 20 человек в средних и высших профессиональных школах. Ученики второй ступени начальных школ будут чередоваться: неделю учиться в очной форме, а вторую неделю — дистанционно.

По словам министра образования, на этой неделе станет ясно, будут ли текущие меры снижены до четвертой степени.

Чешские школы сейчас закрыты из-за эпидемии covid-19, и дистанционное обучение является обязательным. С 18 ноября начальные школы будут открыты для учеников первого и второго классов, возобновят работу специальные школы для детей с ограниченными возможностями. Ношение средств защиты дыхательных путей будет обязательным во всех школах в течение всего периода обучения, сказал Роберт Плага.

Источник: ceskenoviny.cz