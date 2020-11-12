Репродуктивное число R снизилось до 0,8

Репродуктивное число R — ключевой показатель, определяющий сколько других людей в среднем заражает один инфицированный — снизилось до 0,8.

Фото: Jakub Plíhal

Бывший министр здравоохранения Роман Примула ранее говорил, что значение 0,8 можно рассматривать как отправную точку, с которой можно начинать постепенное ослабление мер.

Значение ниже 1 указывает на то, что один инфицированный не заразит более чем одного человека. В середине сентября число R в Чехии выросло до 1,6, а затем колебалось в районе 1,5. После введения правительством ограничений 28 октября число R снизилось до 1,1, а 7 ноября оно составляло 0,9.

Министры здравоохранения и образования Ян Блатны и Роберт Плага вчера объявили, что ученики первых и вторых классов начальных школ вернутся за парты 18 ноября. Выступая в парламенте Ян Блатны заявил, что, по его мнению, пик второй волны эпидемии коронавируса в Чехии пройден. В этом контексте министр признал, что страна сейчас «находится немного позади от переломной точки», но расслабляться пока рано.

Источник: novinky.cz