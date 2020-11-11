Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.45
USD
22.45
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
Министр образования подтвердил: ученики первых и вторых классов пойдут в школу 18 ноября

Министр образования подтвердил: ученики первых и вторых классов пойдут в школу 18 ноября

Марина Коханкова 275 0
Ученики первых и вторых классов начальных школ вернутся за парты в среду, 18 ноября. Также будут открыты специальные школы для детей с ограниченными возможностями, сообщил 11 ноября министр образования Чехии Роберт Плага.
Министр образования подтвердил: ученики первых и вторых классов пойдут в школу 18 ноября

Плага выступил на пресс-конференции в среду вместе с министром здравоохранения Яном Блатны. «Мы хотим сообщить радостную новость: 18 ноября ученики первых и вторых классов, а также подготовительных классов вернутся в школы. Откроются и специальные школы», — сказал министр образования.

За исключением специальных школ и детских садов ношение средств защиты дыхательных путей будет обязательным в классах во время уроков. Школьные столовые и группы продленного дня также будут работать. Детей в классах не станут делить на группы, как это было весной, однако дети из разных классов не должны будут общаться во время перемены.

Чешские школы закрыты с 14 октября из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Планировалось, что школы частично откроются 2 ноября, однако из-за высокого роста новых случаев заболевания этого не произошло.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус школы дети Чехия Министерство образования
Читайте
по теме 
Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября
11.11.2020 10:16 Общество
Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября
764 0
10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19
11.11.2020 09:28 Общество
10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19
844 0
Правительство потребует продления чрезвычайного положения
10.11.2020 14:07 Общество
Правительство потребует продления чрезвычайного положения
5149 1
Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет
10.11.2020 09:15 Экономика
Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет
3476 0
Последние новости:
11
ноября
Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября
11.11.2020 10:16 Общество
Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября
764 0
10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19
11.11.2020 09:28 Общество
10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19
844 0
10
ноября
Правительство потребует продления чрезвычайного положения
10.11.2020 14:07 Общество
Правительство потребует продления чрезвычайного положения
5149 1
В Праге построят пешеходный мост между районами Голешовице и Карлин
10.11.2020 12:44 Общество
В Праге построят пешеходный мост между районами Голешовице и Карлин
1646 0
Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней
10.11.2020 11:04 Общество
Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней
4136 0
Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет
10.11.2020 09:15 Экономика
Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет
3476 0
09
ноября
Чешские таможенники обучат шесть собак определять людей с covid-19
09.11.2020 16:26 Общество
Чешские таможенники обучат шесть собак определять людей с covid-19
1426 0
Количество постояльцев в отелях Чехии летом уменьшилось на 20%
09.11.2020 13:08 Экономика
Количество постояльцев в отелях Чехии летом уменьшилось на 20%
1858 0
Финансовое управление начало принимать заявки на выплату компенсаций предпринимателям
09.11.2020 11:01 Экономика
Финансовое управление начало принимать заявки на выплату компенсаций предпринимателям
1671 0
Профсоюзы предложили объявить 16 ноября выходным днем
09.11.2020 09:25 Общество
Профсоюзы предложили объявить 16 ноября выходным днем
4066 0


Мобильная версия