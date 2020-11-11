Министр образования подтвердил: ученики первых и вторых классов пойдут в школу 18 ноября

Ученики первых и вторых классов начальных школ вернутся за парты в среду, 18 ноября. Также будут открыты специальные школы для детей с ограниченными возможностями, сообщил 11 ноября министр образования Чехии Роберт Плага.

Плага выступил на пресс-конференции в среду вместе с министром здравоохранения Яном Блатны. «Мы хотим сообщить радостную новость: 18 ноября ученики первых и вторых классов, а также подготовительных классов вернутся в школы. Откроются и специальные школы», — сказал министр образования.

За исключением специальных школ и детских садов ношение средств защиты дыхательных путей будет обязательным в классах во время уроков. Школьные столовые и группы продленного дня также будут работать. Детей в классах не станут делить на группы, как это было весной, однако дети из разных классов не должны будут общаться во время перемены.

Чешские школы закрыты с 14 октября из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Планировалось, что школы частично откроются 2 ноября, однако из-за высокого роста новых случаев заболевания этого не произошло.

Источник: novinky.cz