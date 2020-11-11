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10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19

10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19

Марина Коханкова 329 0
Во вторник лаборатории в Чехии подтвердили еще 9016 случаев заболевания covid-19. Это примерно на три тысячи меньше, чем неделю назад, сообщает Министерство здравоохранения.
Фото: Igor Zehl
10 ноября в Чехии было выявлено 9016 новых случаев заболевания covid-19

В настоящее время в стране инфицированы свыше 147 тысяч человек, от болезни умерли 5323 человека. В последние дни скорость распространения болезни в Чешской Республике замедляется, количество госпитализированных стабилизировалось и не увеличивается. По последним данным, в больницах находятся 8059 инфицированных, 1191 из них — в тяжелом состоянии.

В настоящее время болезнь распространяется быстрее всего в районе Пелгржимов: за последние семь дней зафиксирован 961 случай заболевания на 100 тысяч жителей. На втором месте — Всетинско (816 случаев на 100 тысяч человек). За последнюю неделю лучше стала ситуация в Праге, где за последнюю неделю инфицировано 240 жителей на 100 тысяч человек.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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