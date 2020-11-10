Правительство потребует продления чрезвычайного положения

В связи с эпидемией коронавируса правительству придется снова обратиться к депутатам чешского парламента с просьбой о продлении чрезвычайного положения. Об этом заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

Он сообщил журналистам, что попросил министра здравоохранения Яна Блатны добавить в подготовленную таблицу противоэпидемических мер, требуют ли те или иные ограничения введения чрезвычайного положения. Блатны планирует представить таблицу до конца недели.

Сейчас чрезвычайное положение в Чехии действует до 20 ноября. Ранее Гамачек заявлял, что ЧП может продлиться до Рождества. По его словам, эпидемическая ситуация по-прежнему требует мер, объявленных на основании чрезвычайного положения после 20 ноября, которые включают, например, закрытие части магазинов и ограничение работы школ.

По словам министра Блатны, система оценки необходимости смягчения или ужесточения мер, которую разрабатывает Министерство здравоохранения, будет иметь два уровня. Первый определяет степень ограничений в целом, эта таблица должна быть готова в течение сегодняшнего дня. На втором уровне будут разработаны мероприятия по отдельным областям и министерствам.

Источник: ceskenoviny.cz