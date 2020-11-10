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Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней

Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней

Марина Коханкова 1722 0
Чешская почта заключила договор с китайским маркетплейсом Aliexpress. Цель соглашения — включение Чехии в список стран, в которых посылки будут доставляться в течение десяти дней с момента заказа. Кроме того, посылки не будут облагаться дополнительным налогом.
Чешская почта заключила договор с Aliexpress — посылка будет доставлена ​​в течение 10 дней

Чешская почта доставит десятки тысяч посылок чешским покупателям в рамках дня скидок, который запланирован Aliexpress 11 ноября. Заказы будут отправлены через специальный таможенный пункт в Бельгии и доставлены клиентам быстрее, чем обычно.

При доставке через Чешскую почту клиенты могут быть уверены, что посылка не станет облагаться дополнительным налогом на добавленную стоимость или таможенными пошлинами, так как посылки будут доставляться из Бельгии в пределах ЕС. Для покупателей ничего не меняется, порядок оформления заказов через Aliexpress останется прежним.

Пока новая схема будет работать в пилотном режиме, а в полной мерее ее должны запустить с 2021 года.

Aliexpress был запущен в 2010 году и, помимо Китая, этот интернет-магазин очень популярен в России, США, Бразилии, Испании и Франции. Чехи тоже любят делать покупки на Aliexpress. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
интернет подарки Чехия Чешская почта
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