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Чешские таможенники обучат шесть собак определять людей с covid-19

Чешские таможенники обучат шесть собак определять людей с covid-19

Марина Коханкова 269 0
Специально обученные собаки смогут определять людей, инфицированных covid-19. Они будут работать в аэропорту и в домах для престарелых. Кинологи используют для тренировок новый зал в Кнежевсе недалеко от Праги.
Чешские таможенники обучат шесть собак определять людей с covid-19

«Наша цель — завершить обучение к концу года», — заявил кинолог Петр Мюллер, который работает в таможенной службе Чехии. Среди шести отобранных собак есть те, которые служат в таможне несколько лет, а также молодые собаки. По словам Мюллера, из-за оперативности отбирались псы, уже прошедшие обучение, их необходимо только научить отличать иную категорию запаха. 

В новом зале есть в том числе хранилище учебных образцов, средств защиты и ионизации. Во время обучения инструкторы используют защитные костюмы, которые обычно носят медработники. Они также обмениваются опытом с коллегами из-за границы. Какие типы образцов будут использоваться для обучения, пока не уточняется.

О способности собак определять симптомы различных заболеваний по запаху известно давно, поэтому с начала пандемии коронавируса собак стали учить обнаруживать это заболевание. Специально обученные собаки уже работают в аэропорту Хельсинки.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия таможня животные аэропорт Прага
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