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Профсоюзы предложили объявить 16 ноября выходным днем

Профсоюзы предложили объявить 16 ноября выходным днем

Марина Коханкова 2214 1
Профсоюзы предлагают, чтобы правительство объявило выходным днем 16 ноября и, возможно, 13 ноября. В Чехии 17 ноября отмечается День борьбы за свободу и демократию, поэтому вместе с дополнительными выходными чехи могли бы отдыхать пять дней подряд. Это, по мнению профсоюзов, помогло бы улучшению эпидемиологической ситуации.
Профсоюзы предложили объявить 16 ноября выходным днем

«Благодаря одному дню мы фактически получаем четыре дня, в течение которых сокращаются контакты. Было бы идеально, если бы выходной был и в пятницу, 13 ноября. При относительно низких затратах это предотвратит передачу вируса среди населения», — сказал председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула, добавив, что ситуация в больницах очень серьезная.

Заместитель премьер-министра Ян Гамачек поддержал его идею и пообещал, что рассмотрит это предложение. «Мне это кажется разумной идеей, она может в значительной степени способствовать снижению мобильности и, возможно, замедлению эпидемии. Мнение Министерства здравоохранения будет иметь решающее значение», — сказал позже Гамачек ČTK.

В Чешской Республике по-прежнему наблюдается высокий рост числа новых случаев заболевания и высокий процент положительных тестов, но данные последних дней показывают, что распространение инфекции замедляется. Репродуктивное число R в субботу снизилось до 0,9.

Экономист Лукаш Кованда предупредил, что введение дополнительного выходного дня лишит чешскую экономику еще 12 млрд крон в условиях нынешнего чрезвычайного положения и 24 млрд крон в случае двухдневных дополнительных выходных. Пока, по его словам, ситуация в больницах не кажется достаточно тяжелой, чтобы оправдать такой дополнительный ущерб.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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