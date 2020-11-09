Профсоюзы предложили объявить 16 ноября выходным днем

Профсоюзы предлагают, чтобы правительство объявило выходным днем 16 ноября и, возможно, 13 ноября. В Чехии 17 ноября отмечается День борьбы за свободу и демократию, поэтому вместе с дополнительными выходными чехи могли бы отдыхать пять дней подряд. Это, по мнению профсоюзов, помогло бы улучшению эпидемиологической ситуации.

«Благодаря одному дню мы фактически получаем четыре дня, в течение которых сокращаются контакты. Было бы идеально, если бы выходной был и в пятницу, 13 ноября. При относительно низких затратах это предотвратит передачу вируса среди населения», — сказал председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула, добавив, что ситуация в больницах очень серьезная.

Заместитель премьер-министра Ян Гамачек поддержал его идею и пообещал, что рассмотрит это предложение. «Мне это кажется разумной идеей, она может в значительной степени способствовать снижению мобильности и, возможно, замедлению эпидемии. Мнение Министерства здравоохранения будет иметь решающее значение», — сказал позже Гамачек ČTK.

В Чешской Республике по-прежнему наблюдается высокий рост числа новых случаев заболевания и высокий процент положительных тестов, но данные последних дней показывают, что распространение инфекции замедляется. Репродуктивное число R в субботу снизилось до 0,9.

Экономист Лукаш Кованда предупредил, что введение дополнительного выходного дня лишит чешскую экономику еще 12 млрд крон в условиях нынешнего чрезвычайного положения и 24 млрд крон в случае двухдневных дополнительных выходных. Пока, по его словам, ситуация в больницах не кажется достаточно тяжелой, чтобы оправдать такой дополнительный ущерб.

Источник: novinky.cz