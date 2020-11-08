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Репродуктивное число R снизилось до 0,9

Репродуктивное число R снизилось до 0,9

Марина Коханкова 2711 1
В субботу, 7 ноября, репродуктивное число R снизилось до 0,9. Число R демонстрирует скорость распространения коронавируса среди населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 1.
Репродуктивное число R снизилось до 0,9

Значение ниже 1 указывает на то, что статистически один инфицированный не заразит более чем одного человека. В середине сентября число R в Чехии выросло до 1,6, а затем колебалось в районе 1,5. После введения правительством ограничений 28 октября число R снизилось до 1,1 и, согласно последним данным, продолжает падать.

В Чехии в субботу было выявлено еще 7722 новых случая заболевания коронавирусом. Распространение эпидемии имеет определенную инерцию по сравнению с принимаемыми мерами, и эксперты предупредили, что, если распространение болезни будет контролироваться, репродуктивное число должно снизиться до 0,8.

Официальное значение числа R публикуется Институтом информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) один раз в неделю, обычно по пятницам.

По последним данным, в больницах с covid-19 находятся 8283 пациента, из которых более 1200 — в тяжелом состоянии. Система здравоохранения готовится к тому, что количество госпитализаций продолжит расти в ближайшие дни. Поэтому эксперты ÚZIS на основе моделей дальнейшего развития эпидемии рекомендуют министру здравоохранения сохранить действующие ограничения еще на две-три недели.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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