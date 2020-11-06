Благодаря рентгену таможенникам удалось обнаружить в грузовом автомобиле 48 мигрантов

Днем ​​5 ноября чешские таможенники задержали для проверки документов грузовой автомобиль с прицепом в районе Бржецлава на трассе D2. С помощью рентгена было установлено, что в машине находятся 48 нелегальных мигрантов.

На автомобиле были установлены турецкие номерные знаки. Внутри находились двое водителей, которые, согласно документам, везли брусчатку. Однако рентгеновский снимок, сделанный сотрудниками таможни, показал, что в трейлере скрываются люди.

«Они сказали, что приехали из Сирии и направлялись в Германию», — сказала пресс-секретарь таможенной службы Лада Темнякова. Всего было задержано 48 человек, среди которых одна девушка.

По предварительной информации, 31 обнаруженный беженец — из Сирии, 17 — из Турции.

Источник: echo24.cz