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Благодаря рентгену таможенникам удалось обнаружить в грузовом автомобиле 48 мигрантов

Благодаря рентгену таможенникам удалось обнаружить в грузовом автомобиле 48 мигрантов

Марина Коханкова 653 0
Днем ​​5 ноября чешские таможенники задержали для проверки документов грузовой автомобиль с прицепом в районе Бржецлава на трассе D2. С помощью рентгена было установлено, что в машине находятся 48 нелегальных мигрантов.
Благодаря рентгену таможенникам удалось обнаружить в грузовом автомобиле 48 мигрантов

На автомобиле были установлены турецкие номерные знаки. Внутри находились двое водителей, которые, согласно документам, везли брусчатку. Однако рентгеновский снимок, сделанный сотрудниками таможни, показал, что в трейлере скрываются люди.

«Они сказали, что приехали из Сирии и направлялись в Германию», — сказала пресс-секретарь таможенной службы Лада Темнякова. Всего было задержано 48 человек, среди которых одна девушка.

По предварительной информации, 31 обнаруженный беженец — из Сирии, 17 — из Турции. 

Источник: echo24.cz

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Темы
иммиграция Чехия таможня Автомобили
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