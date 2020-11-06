Мэрия Праги запускает проект по продаже обедов для детей и пенсионеров

Опросы показывают, что одной из сложностей, с которыми сталкиваются семьи в связи с длительным закрытием начальных и средних школ, является ежедневное приготовление обедов детям. Не все школьные столовые работают, например, из-за карантина персонала. Кроме того, многие пражские дети затем посещают школы в других частях Праги, а не в непосредственной близости от их места жительства. Поэтому заместитель мэра Петр Глубучек инициировал запуск проекта обеда для школьников и пожилых людей по доступной цене. Выбрать ресторан, где можно будет приобрести обеды, желающие смогут с помощью интерактивной карты, которая будет размещена на сайте https://www.praha.eu.
«Мы хотим предложить родителям, которые регулярно ходят на работу или вынуждены работать дома весь день, альтернативу школьным обедам», — описывает основную идею проекта Петр Глубучек.
«На второй день после публикации первоначального плана несколько десятков ресторанов из разных районов столицы согласились присоединиться к проекту. Понятно, что проект подходит не для каждого ресторана, но он призван создать новый спрос и помочь ресторанам выжить и оплатить часть постоянных затрат», — добавил заместитель мэра.
Источник: praha.eu