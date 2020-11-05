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ÚZIS: ограничительные меры нужно сохранить еще 2-3 недели

ÚZIS: ограничительные меры нужно сохранить еще 2-3 недели

Марина Коханкова 1 0
Основываясь на моделях дальнейшего развития эпидемии коронавируса, статистики порекомендуют министру здравоохранения сохранить существующие ограничительные меры как минимум еще на две-три недели. Об этом в среду сообщил депутатам директор Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек.
Фото: ČTK
ÚZIS: ограничительные меры нужно сохранить еще 2-3 недели

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда принятые меры  должны показать свою эффективность. Поэтому существующие ограничения необходимо сохранить, чтобы чтобы замедлить распространение болезни», — сказал Душек.

По его мнению, количество госпитализированных увеличится в ближайшие две недели. В последние дни ежедневно в больницы поступают свыше 700 пациентов, а в целом госпитализировано 8200 человек. По-прежнему высока доля положительных тестов из общего количества анализов, проводимых за день. В среду эта доля составляла почти 29%.

С пятницы, 30 октября, количество новых случаев коронавируса в Чехии постепенно снижалось, однако 4 ноября вновь было зафиксировано рекордное количество инфицированных (15729 человек). Душек объявил, что решающими будут данные по итогам 3,4 и 5 ноября, которые покажут, является ли снижение достаточным.

Душек отметил, что в сентябре заболели 46000 человек, а в октябре —- более 264 000 человек. Среди них было почти 39 тысяч пожилых людей старше 65 лет, что составило 14,5% от всех инфицированных. Около 7% инфицированных (18 тысяч человек) старше 75 лет. По его словам, в больницу обращаются в среднем 4% заболевших, однако для людей старше 65 лет этот показатель возрастает до 30%.

Источник:  novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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