В зоопарке Двур Кралове родился детеныш либерийского карликового бегемота

В ночь на 26 октября в сафари-парке Двур Кралове-над-Лабем родился самец либерийского карликового бегемота. Посетители смогут его увидеть весной — сейчас зоопарк закрыт из-за эпидемии коронавируса.

Последний раз либерийский бегемот в зоопарке Двур Кралове родился почти 15 лет назад, в начале 2006 года.

«42 года назад самый первый детеныш либерийского бегемота на территории тогдашней Чехословакии был выведен в Двуре Кралове. Это очень редкое животное», — сказал директор сафари-парка Пршемысл Рабас. Сейчас в зоопарке живут пять бегемотов, два самца и три самки. Двур Кралове занимается разведением бегемотов с 1970-х годов, на сегодняшний день здесь родилось 19 детенышей.

«Самка Tanquey родила впервые, но она хорошо заботится о детенышах. Это здоровый самец, который успешно растет», — сказал зоолог Иржи Грубы.

По мнению заводчиков, разведение либерийских бегемотов в неволе долгое время находилось в застое. Одна из причин — отсутствие подходящих самцов. Отец детеныша — семнадцатилетний племенной самец Wamburuhtuh — прибыл в Двур Кралове в начале этого года из Нидерландов.

В зоопарке сейчас ремонтируют павильон бегемотов. В загонах будут большие бассейны, а к весне 2021 года также планируется ремонт самого здания павильона.

Источник: ceskenoviny.cz